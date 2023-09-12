有關銀行透過上調封頂息率以上調新造按息0.5%後，實際按息將由3.625%調整至4.125%，30年期計，每100萬元按揭額月供增加約285元，以現時平均按揭額約500萬元之每月供款增加1,429元，加幅6.3%，加2厘壓測下最低月入增加2,663元。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，兩大具指標性的大型銀行先後上調按息，在既有資金成本壓力下，相信會再有其他銀行跟隨；預期市場新造按息將因此逐步上升至4.125%逾15年新高水平，以現時市場租金水平及近月租金回報率介乎2.4%至2.8%來看，「租平過供」的情況將會更為明顯及加劇，樓市將因而進一步受壓。

王美鳳認為，樓市「逆周期措施」已不合時宜，樓市無需及不宜被措施「綁手綁腳」，建議政府宜即時研究為樓市注入利好條件以平衡現時負面因素，包括撤銷物業買賣辣稅，以助樓市平穩發展及維持適度流轉率，避免陷入持續性積弱市道。

王美鳳續指，是次兩家銀行調整新造按息設有寬限期，生效日期分別是本月18號（現樓）及30號（樓花），相信會令正在或短期內有申請按揭需要的用家及正在考慮轉按的人士會加快步伐趕及尾班車，以避免獲批之按揭息率上調。自匯豐銀行於9月8日落實將於本月18號（現樓）及30號（樓花）上調新造按息及縮減回贈優惠，根據中原按揭客戶個案統計，過去周末至星期一(9月9日至11日)三天的按揭申請量增加達3倍，王美鳳提醒一些有轉按需求、最近入市又或選擇了180天即供成交期的新盤買家，可先趕快申請按揭已避免在銀行寬限期過後上調息率。