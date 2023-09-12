市區焦點新盤之一，華懋和港鐵（0066）合作的何文田站瑜一系列，將上載更新價單，華懋集團銷售總監封海倫表示，是次更新價單會推出全新建築期付款計劃，提供最高折扣14%，僅與最優惠的現金即供相差1%，全新建期付款計劃可讓買家自由選擇備用按揭與否。
為吸引買家，凡於9月16日至10月8日期間購入項目單位，可獲贈港鐵商場購物券，當中3房買家可獲贈3.8萬元購物券、兩房買家可獲2.8萬元購物券，1房買家則可獲贈1.8萬元購物券。
華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，為配合中秋節及國慶長假期，項目將於9月23日、24日及30日，以及10月1日，連續兩個周末假期，下午三時至六時，於荃灣如心廣場售樓處，舉辦「圓逸秋意」活動。另即日起參觀示範單位公眾人士，均可獲得Nina Patisserie 50元現金券一張。
至於同系港島薄扶林VICTORIA COAST，封海倫透露，將於本周上載樓書，並以招標形式發售。
瑜一系列今年初推出至今累售429伙，套現73億元，佔可售單位8成，單位平均售價1700萬元，平均呎價2.83萬元，其中瑜一‧天海入場價為790萬元，屬1房戶。
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