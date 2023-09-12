moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

瑜一新增建期付款最高折扣14% 送商場購物券招徠 

市區焦點新盤之一，華懋和港鐵（0066）合作的何文田站瑜一系列，將上載更新價單，華懋集團銷售總監封海倫表示，是次更新價單會推出全新建築期付款計劃，提供最高折扣14%，僅與最優惠的現金即供相差1%，全新建期付款計劃可讓買家自由選擇備用按揭與否。 

為吸引買家，凡於9月16日至10月8日期間購入項目單位，可獲贈港鐵商場購物券，當中3房買家可獲贈3.8萬元購物券、兩房買家可獲2.8萬元購物券，1房買家則可獲贈1.8萬元購物券。 

華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，為配合中秋節及國慶長假期，項目將於9月23日、24日及30日，以及10月1日，連續兩個周末假期，下午三時至六時，於荃灣如心廣場售樓處，舉辦「圓逸秋意」活動。另即日起參觀示範單位公眾人士，均可獲得Nina Patisserie 50元現金券一張。 

至於同系港島薄扶林VICTORIA COAST，封海倫透露，將於本周上載樓書，並以招標形式發售。 

瑜一系列今年初推出至今累售429伙，套現73億元，佔可售單位8成，單位平均售價1700萬元，平均呎價2.83萬元，其中瑜一‧天海入場價為790萬元，屬1房戶。

其他報道

太古城3房905萬沽 長情業主帳賺逾10倍 

經絡曹德明：擬置業者需加強資金風險管理 應對加息

科學園上班族零議價1.35萬  租海日灣II開放戶  

傳中銀香港上調Ｈ按鎖息上限 中原按揭王美鳳：「租平過供」情況加劇 籲撤辣招

歌手周國賢及相關人士 7300萬沽上環家族自用舖

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款