為吸引買家，凡於9月16日至10月8日期間購入項目單位，可獲贈港鐵商場購物券，當中3房買家可獲贈3.8萬元購物券、兩房買家可獲2.8萬元購物券，1房買家則可獲贈1.8萬元購物券。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，為配合中秋節及國慶長假期，項目將於9月23日、24日及30日，以及10月1日，連續兩個周末假期，下午三時至六時，於荃灣如心廣場售樓處，舉辦「圓逸秋意」活動。另即日起參觀示範單位公眾人士，均可獲得Nina Patisserie 50元現金券一張。

至於同系港島薄扶林VICTORIA COAST，封海倫透露，將於本周上載樓書，並以招標形式發售。

瑜一系列今年初推出至今累售429伙，套現73億元，佔可售單位8成，單位平均售價1700萬元，平均呎價2.83萬元，其中瑜一‧天海入場價為790萬元，屬1房戶。

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