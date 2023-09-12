路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，項目會所以「MORI EverGreen 綠活概念」與「Japandi」為設計靈感，結合日式裝潢及北歐的設計風格，會所連園林綠化面積逾4.7萬方呎，設三大主題區，提供27項多元設施，供住戶休閒娛樂。

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