文章日期：2023年9月12日 18:46
日前宣布首推不少於139伙，路勁（1098）與深圳控股（0604）發展、樓花期長約10個月的屯門掃管笏凱和山，今日公布會所規劃。
路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，項目會所以「MORI EverGreen 綠活概念」與「Japandi」為設計靈感，結合日式裝潢及北歐的設計風格，會所連園林綠化面積逾4.7萬方呎，設三大主題區，提供27項多元設施，供住戶休閒娛樂。
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