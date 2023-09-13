moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

新地籲簡化流程便利內企到港開店 推動夜經濟 商場配合部分商戶營業至零時

港府明日正式啟動「香港夜繽紛」活動，以推動晚間經濟；在港擁多個大型商場的新地（0016），集團執行董事馮秀炎接受本報專訪時表示，新地除支持政府推動夜經濟，亦希望港府簡化各項流程，讓包括內地公司在內的非本地公司，更容易踏足香港開店，並可考慮實行「深圳居住、香港上班」先導計劃，以解決人手問題等。馮期望「結合所有力量、推動整體經濟」。

明報記者 林尚民、甘潔瑩

馮秀炎接受本報訪問時稱，集團支持提振夜經濟，旗下多個商場，包括觀塘apm、大埔超級城、元朗廣場及上水新都廣場等，將與商戶配合，營業時間延至晚上10時，周五、六、日更會營業至晚上12時。此外，為配合「香港夜繽紛」活動，新地旗下逾30個商場，將舉行不同夜間活動，其中apm推行的夜書展，生意額較原先預期多5%，馮期望可做到「結合所有力量、推動整個經濟」。

她續稱，期望特區政府可在政策上作出新協調，其中「拆牆鬆綁」是首要任務，並提出四大建議，包括深化輸入人才政策，為內地大學新畢業生推出「深圳居住、香港上班」先導計劃，加快彈性處理「補充勞工優化計劃」的深度，包括總廚等。

可考慮推內地畢業生

「深圳住、香港上班」計劃

她續稱，香港外勞比例只有約9%，較鄰近地區如澳門、新加坡約30%至35%為低；以澳門經驗為例，利用跨境勞動人口，早出晚返，住深圳、香港返工，希望藉此解決短期人手嚴重短缺問題。馮秀炎認為，香港仍是內地品牌、食肆衝向國際市場的主要跳板，但以她所見，有不少商戶在開設戶口等手續上均遇困難，部分需時大半年處理，對此，港府可考慮加快相關流程，以免相關品牌轉攻華南或新加坡等地。

馮秀炎：

港仍是內地品牌衝向國際跳板

此外，她提議，有關方面亦可考慮優化免稅政策，加大內地人在境外購物免稅額（由每人5000元調高到10萬元人民幣）。至於擴闊夜經濟政策層面，可參考新加坡及內地夜貓經濟做法，放寬戶外擺賣、戶外表演申請，簡化申請程序，加快批核短期牌照，以激活經濟。

對本港與內地今年初恢復通關，馮透露，期內旗下商場的人流、生意額，均錄雙位數字增長，平均出租率保持95%高水平，而今年續租商戶加租幅度亦有雙位數字。談及過去半年消費市道，她認為封關逾3年來，無論港人及內地人，都會較着重「貴價遠遊」，因而對本地消費市道有一定影響，料第四季國慶、聖誕節等長假期，消費市况會「見真章」。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款