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【陸振球專欄】樓價跌而租盤缺 同樣不利民生

彭博行業研究表示，香港新推出的高才通計劃吸引人口流入，或將推動私人住宅空置率從去年創下的12年高點4.4%回落。假設今年私人住宅單位的全年淨吸納量較去年增加1萬個，到年底空置率將從去年底的4.4%降至4%。而如果明年全年吸納量與今年相當，空置率可能仍保持在4%水平。

該研究又指出，明年香港私人住宅落成量可能按年增長35%至26,970個單位，達20多年來的最高水平，而供應增加或會導致明年租金增速放緩至5%以下。過去一年房貸利率上升導致房地產投資需求疲軟，這可能限制可供出租的新樓數量，因為目前購買新樓的主要是自住買家、而非投資者。可供出租的新樓比例或從2022年的28%進一步下降。根據差餉物業估價署的數據，2021年該比例已從2020年的38.4%降至26.8%。

其實，香港推出逾10年的辣招稅，一般人都難以買樓收租，令到租盤短缺，政府也應趁樓價回落檢討相關政策，因樓價不升，租金因缺盤而上升，同樣不利民生。

 

明報投資及地產版主編

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