可留意是，本周CCL比今年4月168.40點高位，近22周累跌5.07%，今年整體樓價升幅收窄至1.98%，本周CCL已跌至低於160點關口，相信在銀行上調新造H按封頂息、9月13日啟德第2A區2號及3號住宅用地每呎樓面地價跌至新低、以及9月14日屯門新盤凱和山低價推售情況下，二手樓價繼續受壓下跌；上述事件對香港樓價的影響，將會在10月上旬公佈的CCL才開始陸續反映。

楊估計，CCL快將到達2022年12月156.37點的低位，現時僅相差3.50點或2.19%。展望今年第四季，CCL目標下試148點，除了蒸發2023年全年樓價升幅外，預料將較去年低位再跌約5%。

事實上，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報159.87點，按周跌1.10%；CCL(中小型單位)報158.48點，按周跌1.24%。上述CCL Mass、CCL(中小型單位)齊跌5周，分別累跌3.61%及3.58%，兼同為32周新低，重返今年1月時水平。

豪宅方面，CCL(大型單位)報166.80點，按周跌0.90%，指數跌至18周即約4個月新低，重返今年5月水平。

四區樓價三跌一升，新界西CCL Mass報145.61點，按周跌2.75%，連跌3周共5.02%；九龍CCL Mass報153.00點，按周跌1.91%，連跌2周共2.44%，新界西、九龍指數分別為36周及33周新低，同樣重返今年1月時水平。

另新界東CCL Mass報175.07點，按周跌1.00%，指數為28周新低，重返今年2月時水平；港島CCL Mass報163.49點，按周升1.41%，連升2周共1.49%。