2023年7月H按息為3.5%，同期租金回報率低H按息0.81厘。CRI回報率繼續從後追趕H按息的升勢。自2022年9月起，H按息已經連續11個月高於回報率。

當按息高於租金回報率，亦同時代表租平過供，實難以吸引買家積極入巿，而代理公布剛過去周末的主要屋苑二手成交，按周跌了一半，也實在並不出奇。

不過，投資之道永遠向前看，在低息時買入樓，息口上升時便可能遇到損失，相反在高息時入巿，當息口見頂便可能成功撈底，大家又認為按息會何時見頂，並可在接近見頂時搶先入巿？

陸振球

明報投資及地產版主編

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