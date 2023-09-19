早前揚言因項目毋須跟從一手條例開售而不會公布價單的建灝地產九龍城聯合道文曜，項目樓齡約7年、屬翻新項目，今日公布首批31伙價單，首批折實均呎18488元，1房實用379方呎單位，折實價598.8萬元入場。若與同一條街、於去年5月開價的碧桂園（2007）九龍城瓏碧首批折實均呎2.45萬元比較，則低約25%。
首批31伙實用面積379至904方呎，包括8伙1房、17伙兩房及6伙3房戶，價單售價798.4萬至2645.1萬元，價單實呎20973至29260元，僅提供兩種建築期付款計劃 ，其中3房戶可額外享有2%折扣，即最高折扣可達27%，而其他戶型則享最高折扣25%，折實價598.8萬至1931萬元，折實價15730至21360元。入場單位為3樓D室，實用面積379方呎，1房間隔，折實價598.8萬元，折實實呎15799元，折實市值3.56億元。
建灝去年向鄧成波家族以平均呎價1.35萬元購入該項目，並以逾億元翻新。建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，首批31伙實屬「爆筍價」、折實均呎18488元，遠低於平均成本呎價20600元逾2112元或一成，屬「賣一件，蝕一件，益買家開心價」。項目今日開始予買家預留單位，買家需以訂金或支票形式預留，本月將以先到先得形式開售。鄭續指，項目之後會有5至10%加價空間，並保留其中40-50%單位用以收租，希望首批價錢吸引更多人參觀單位，並表示集團不是「賺到盡」的發展商。
其他報道