首批31伙實用面積379至904方呎，包括8伙1房、17伙兩房及6伙3房戶，價單售價798.4萬至2645.1萬元，價單實呎20973至29260元，僅提供兩種建築期付款計劃 ，其中3房戶可額外享有2%折扣，即最高折扣可達27%，而其他戶型則享最高折扣25%，折實價598.8萬至1931萬元，折實價15730至21360元。入場單位為3樓D室，實用面積379方呎，1房間隔，折實價598.8萬元，折實實呎15799元，折實市值3.56億元。

建灝去年向鄧成波家族以平均呎價1.35萬元購入該項目，並以逾億元翻新。建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，首批31伙實屬「爆筍價」、折實均呎18488元，遠低於平均成本呎價20600元逾2112元或一成，屬「賣一件，蝕一件，益買家開心價」。項目今日開始予買家預留單位，買家需以訂金或支票形式預留，本月將以先到先得形式開售。鄭續指，項目之後會有5至10%加價空間，並保留其中40-50%單位用以收租，希望首批價錢吸引更多人參觀單位，並表示集團不是「賺到盡」的發展商。

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