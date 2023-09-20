明報記者 歐陽慧恩

攝影 楊柏賢

The Stellar提供的戶型，建築面積由291至1358方呎，涵蓋開放式至3房設計，當中約八成屬開放式單位。

戶型涵蓋開放式至3房設計

現時介紹的26樓F室，建築面積291方呎，屬酒店入場版的開放式戶型，屬典型酒店格局，設有大牀、衣櫃、儲物櫃、電視等常見設備，並附有洗衣機、雪櫃、電水煲等電器用品，可滿足住戶日常生活所需。戶型較特別之處，是設有連接毗鄰房間的房門，能分別上鎖或開啟，適合有意和朋友同住，但又想保留有私人空間的住戶。

部分戶型連接鄰房 方便住戶照應

若果為家庭客，可考慮豪華1房或兩房單位，項目26樓D室，建築面積約572方呎，為豪華1房戶；客飯廳設4人餐桌及梳化、電視等配套，並有開放式備餐間，主人房設置大牀及衣櫃等，另有多用途空間擺放儲物櫃，其中一個儲物櫃的櫃門打開後，更可變成房門，而此房內亦已設有摺牀，能成為臨時客房。

洗手間設計別具心思，秉承萬科香港住宅設計亮點，採乾濕分離設計，座廁、小洗手盆獨立劃分於大門右側，另一側則設有梳洗區及儲物櫃，再往內走才屬沐浴間，設有隱藏式儲物櫃及敞門，以多項功能劃分洗手間的空間，可解決「繁忙時間」爭用洗手間的問題。

同樣適合家庭客租住的，還有兩房戶型，其中31樓D室，建築面積627方呎，兩間睡房均設雙人牀及衣櫃，主人房屬套房設計。單位另一特色，是廳、房均設木製飾牆，提升室內的自然氣息，更可飽覽九龍和維港海景，景色怡人。

部分洗手間乾濕分離設計

除標準戶型外，項目亦設連平台特色戶，但只設於28樓；其中28樓B室，建築面積424方呎1房戶型，發展商在平台位置採雙門設計，令住戶在廳、房均可進入平台；平台面積約81方呎，景觀正好跨越過附近大廈，視野開揚，但即使平台屬露天位置，用途仍受限於酒店規例，並不可吸煙。

住戶如煮食 需用共享廚房

值得留意是，項目屬酒店式管理，所以會為月租的客戶，提供每周一次的房間清潔服務，住戶亦可享用項目的健身室及休憩空間。不過，任何戶型的單位內均不設煮食爐，住戶如需煮食，須提前預約使用1樓的共享廚房，該處設有多款煮食工具及器材，能同時供6組住戶使用；此外，住戶亦可考慮光顧附近食肆。

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