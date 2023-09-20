moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

飛揚1期周日盡推最後70伙 折實均呎12848元

路勁（1098）牽頭的屯門掃管笏凱和山，敲定周六首輪以價單形式開售158伙之際，長實（1113）及新地（0016）合作樓花期長7個月的屯門青山公路飛揚1期，今日首度開放現樓示範單位予傳媒參觀。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目稍後將更新價單，及上載新銷售安排，敲定周日（24日）以先到先得形式推售全數70伙餘貨單位，折實均呎12848元。

1期明年3月交樓 2期明年9月交樓

換言之，是次飛揚1期70伙餘貨折實均呎，高於周六開售、樓花期約10個月的凱和山首批折實均呎11088元約1760元或16%。值得留意，飛揚1期現樓示範單位雖然於周五起予公眾預約參觀，但項目1期預計明年3月底交樓，至於2期則於明年9月交樓。整個系列自去年6月開售以來，累售702伙，套現逾35億元。項目1期周日推售的70伙餘貨，包括38伙兩房及32伙3房戶，實用462至722方呎不等，若扣除回贈及直減折扣後，折實價563.328萬至1045.19萬元，折實實呎11862至15063元，折實平均實呎12848元，市值6.42億元；入場價563.328萬元，兩房間隔，單位為第1座地下B室。

更新價單內新設的3個付款辦法，全屬建築期付款，發展商取消原先享直減18%現金即供辦法，而3個建期計劃中「租置賞建期」及「至尊人才建期」是專門提供予轉租為買的租客買家及專才人士，新付款辦法設有一定門檻，例如選用「租置賞」計劃要提供租約證明，而選用「至尊人才」計劃則需提供工作證明或學歷證明，3個計劃最高折扣除15%外，選用「租置賞」計劃購買3房單位，還可享5% 成交價回贈，而兩房則享4%成交價回贈，可直接抵銷樓價餘款；至於選用「至尊人才」計劃亦享3%折扣優惠。

 

其他報道

滙璽本月暫33宗租務成交 4房呎租48元

本月新盤成交逾140宗 星凱‧堤岸1房呎售2.27萬

國際行李品牌RIMOWA 11萬租長沙灣東方國際大廈

珀麗灣兩房1.48萬租 業主回報3.1厘

韓籍客零議價1.8萬租君豪峰1房戶

中港商人6500萬購寶珊道1號4房戶 19年勁賺3980萬

新寶城兩房減價近兩成597萬沽 低估價15%

【有片：睇樓手冊】北角The Stellar 租期具彈性 高層望維港

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款