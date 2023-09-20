路勁（1098）牽頭的屯門掃管笏凱和山，敲定周六首輪以價單形式開售158伙之際，長實（1113）及新地（0016）合作樓花期長7個月的屯門青山公路飛揚1期，今日首度開放現樓示範單位予傳媒參觀。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目稍後將更新價單，及上載新銷售安排，敲定周日（24日）以先到先得形式推售全數70伙餘貨單位，折實均呎12848元。
換言之，是次飛揚1期70伙餘貨折實均呎，高於周六開售、樓花期約10個月的凱和山首批折實均呎11088元約1760元或16%。值得留意，飛揚1期現樓示範單位雖然於周五起予公眾預約參觀，但項目1期預計明年3月底交樓，至於2期則於明年9月交樓。整個系列自去年6月開售以來，累售702伙，套現逾35億元。項目1期周日推售的70伙餘貨，包括38伙兩房及32伙3房戶，實用462至722方呎不等，若扣除回贈及直減折扣後，折實價563.328萬至1045.19萬元，折實實呎11862至15063元，折實平均實呎12848元，市值6.42億元；入場價563.328萬元，兩房間隔，單位為第1座地下B室。
更新價單內新設的3個付款辦法，全屬建築期付款，發展商取消原先享直減18%現金即供辦法，而3個建期計劃中「租置賞建期」及「至尊人才建期」是專門提供予轉租為買的租客買家及專才人士，新付款辦法設有一定門檻，例如選用「租置賞」計劃要提供租約證明，而選用「至尊人才」計劃則需提供工作證明或學歷證明，3個計劃最高折扣除15%外，選用「租置賞」計劃購買3房單位，還可享5% 成交價回贈，而兩房則享4%成交價回贈，可直接抵銷樓價餘款；至於選用「至尊人才」計劃亦享3%折扣優惠。
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