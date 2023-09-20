此外，同系粉嶺古洞北項目早前獲批放寬地積比，項目亦申請修訂圖則，最新獲2幢28層高(在2層地庫及3層基座之上)商住物業，包括約31.1萬方呎住宅及5.65萬方呎非住宅樓面，合共約36.7萬方呎樓面，較原有方案多約8%。

另方面，太古地產（01972）前大班簡基富旗下The Development Studio去年以約5.75億元收購的九龍城太子道西452至464號項目，獲准建1座23層高(在4層基座之上)的商住大樓，涉及5.18萬方呎樓面，當中住宅部份涉約4.4萬方呎。

至於九倉（0004）2020年底以120億元投得的山頂文輝道2至8號地王，亦修改圖則，最新獲批建1座8層高及3座12層高住宅，另設4層基座及1層地庫，總樓面維持約25.9萬方呎。恒隆地產（0101）南區壽臣山前美國駐港總領事館宿舍物業，亦修改圖則，新圖則批建5幢3層高洋房(在1層低層地下樓層及1層地庫)，總樓面約4.74萬方呎。

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