王美鳳指，現時市場新造按息主要為4.125%。而現時拆息較易因應市場港元供求變化及美息走勢而出現波幅，與樓按相關的1個月拆息將處於4%至5%附近水平，對比現時正在供樓及新造按揭人士的實際按息主要介乎3.375%至4.125%，銀行仍未解除加息壓力，不排除年內銀行仍需追加最優惠利率P以紓緩息差壓力，預期年內本港按息仍處4厘多水平。

市場預期，美國聯邦基金利率即使明年掉頭回落仍會暫處於約5厘水平，故此現時息率水平可能需維持一段較長時間才會於2025年回落至中長期平均水平，意味本港按息亦較大機會於4厘多水平維持一段時間。王美鳳認為，「租平過供」的情況加劇，建議政府宜即時研究為樓市注入利好條件以平衡現時負面因素，現時是合適時間去審視措施是否仍有需要性，包括可考慮撤銷物業買賣辣稅，讓樓市回復具彈性的運作空間，有助樓市平穩發展及維持適度流轉率，避免樓市陷入持續性積弱市道。

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