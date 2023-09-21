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杏花新城「運動折」回歸 人氣運動服飾低至23折發售

杏花新城「運動折」再度回歸。由9月25日起至10月31日，多個人氣運動品牌，包括 Nike、adidas、American Eagle、New Balance、PUMA、PALLADIUM 及 Her own words 等，將推出低至23折的秋日限定優惠。活動期間消費滿指定金額再額外送100元電子購物禮券。9月30日至10月8日，杏花新城及Citylink更舉辦限定市集，售賣健康活產品及食品。

港鐵旗下七大商場，包括杏花新城、綠楊坊、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒 福商場，將會攜手推出消費獎賞。「MTR Mobile」登記用戶由9月25日至10月31日，於杏花新城的運動用品及時裝類別參與商戶，或另外六個港鐵商場的指定類別參與商戶，以電子貨幣累積消費滿800元或以上，即可獲合共100元指定港鐵商場電子優惠券。

另外，杏花新城為家福會舉辦的「自家健康日」提供場地贊助。家福會在10月1日至2日，於杏花新城舉辦三項活動，包括「身體健康測試」、「流水式運動體驗」及「運動小挑戰」，歡迎家長與子女一同參與。

杏花新城更邀請到香港花式足球冠軍施寶盛於10月15日及10月29 日於商場進行花式足球表演，配合強勁音樂及各種道具，作出一連串反地心吸力的跨球動作。

另外，杏花新城在10月8日及22日，亦邀請到 Stropex. Studio與 Ropssy參與表演新興運動 Double Dutch（交互繩）及舉辦工作坊。Ropssy 由一眾前香港跳繩代表隊成員組成，包括首位國際比賽“DOUBLE DUTCH ONE’S”冠軍（TaiTsz）、世界青年跳繩錦標賽團體賽冠軍以及前團體速度亞洲紀錄保持者（Ted Ma）、 現役香港霹靂舞代表隊成員（BBoySoulGreen)等，他們將聯同一眾專業表演者展示出各種複雜的花式 組合和跳繩技巧。

 

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