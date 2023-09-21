文章日期：2023年9月21日 16:23
繼長實（1113）及新地（0016）屯門青山公路飛揚1期首度開放現樓單位後，恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE系列，今日亦首度開放會所供傳媒參觀。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，全個項目均已入伙，尚餘100伙待售，其中約30伙為頂樓特色戶。租務方面，單位現時實用呎租介乎約30至40元水平，租金回報約3至4厘。
對於美國聯儲局暫緩加息，林達民稱，目前樓市依然由剛性需求主導，走勢平穩，並認為作為大型發展商，「做啱產品最重要」，未來會繼續在定價前仔細觀察市場反應。
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