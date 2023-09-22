中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL連跌6周共3.97%，最新報158.85點，而今周CCL相對今年4月的168.4點高位，近23周累跌5.67%，2023年整體樓價升幅收窄至1.33%。事實上，CCL正向下迫近去年12月156.37點低位，現僅相差2.48點或1.56%，只要再跌10.85點或6.83%，便到達第四季目標148點。

另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報158.68點，按周跌0.74%；CCL(中小型單位)報157.32點，按周跌0.73%；CCL Mass、CCL(中小型單位)同樣齊跌6周，分別累跌4.32%及4.28%，兼同屬34周逾8個月新低。

豪宅方面，CCL(大型單位)報166.40點，按周跌0.24%，連跌2周共1.14%；而今年至今倒跌0.16%。

至於4大分區，港島CCL Mass報162.95點，按周跌0.33%；九龍CCL Mass報151.79點，按周跌0.79%，連跌3周共3.21%。

新界東CCL Mass報172.12點，按周跌1.69%，連跌2周共2.66%；新界西CCL_Mass報145.04點，按周跌0.39%，連跌4周共5.39%，今年至今則倒跌0.26%。九龍、新界東及新界西指數，同樣重返今年1月水平。