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ELEMENTS圓方推「三重消費獎賞」 消費滿指定金額可享1400元購物禮遇

ELEMENTS 圓方推出三重消費獎賞，由9月22日至10月8日，消費滿指定金額及使用指定信用卡，可享高達1,400元電子購物禮券獎賞及精選禮品。

由9月22日起至10月8日，ELEMENTS Club 會員及顧客於ELEMENTS 圓方以指定的電子貨幣即日單一消費滿8,000元即可享400元ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券，以及二選一精美禮品（La Maison du Chocolat 心意禮盒或PREMIERE CINEMAS 電影禮券2張）；而平安銀行Visa信用卡用戶更可享額外消費獎賞，包括400元 ELEMENTS圓方電子禮券及400元 ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券；而旅客更可尊享POLA 護膚旅行體驗套裝。

打造毛孩冰上樂園

ELEMENTS 圓方向來是寵物友善商場，場內溜冰場The Rink最近亦開放予毛孩一同參予溜冰，打造毛孩冰上樂園。商場人氣漢堡店SHAKE SHACK 亦歡迎食客帶同毛孩前來享受美食。

另外，韓式酒食文化餐廳ANJU Restaurant & Bar及新加坡餐廳斑蘭最近進駐ELEMENTS 圓方，場內更匯聚超過30間的環球食肆，為食客帶來滋味體驗。

 

 

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