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王美鳳指出，選用即供付款方法的樓價折扣一般多於建期付款方法，而由於是在較短成交期內申請按揭即供上會，故無需承擔樓花期內若未來樓價下跌而面對之估價不足風險。

選用新盤即供或建期付款方法有利亦有弊，即供付款方法的樓價折扣一般多於建期，折扣差距一般多達樓價之3%至5%，個別更高達6%-10%，選用建期方法的樓價折讓較少，但用家無需即時供樓支付按揭利息。

然而，建期買家需承擔未來若樓價下跌可能帶來估價不足的風險，現時樓花期長達30個月，樓花期較多長逾一至兩年，期內樓價有機會已經歷調整，若然樓宇接近落成時，樓價已較買入單位時回落，有關單位或會出現估價不足的情況，從而導致買家未能獲銀行批足按揭成數，買家便需要補付首期差額才可成功完成交易。買家可比較不同兩者付款方法及自身狀況作決定。

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