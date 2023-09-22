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東涌106B區住宅地下周招標 估值約10億

地政總署公布，東涌市地段第55號、第106B區住宅官地下周五起招標，截標日期10月27日。上述地盤面積約11.5萬方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面約40.1萬方呎。地皮位於東涌迎東邨對面，據地政總署公告，地皮暫未見加入社福設施，惟一切以賣地章程為準。

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