文章日期：2023年9月22日 19:01
地政總署公布，東涌市地段第55號、第106B區住宅官地下周五起招標，截標日期10月27日。上述地盤面積約11.5萬方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面約40.1萬方呎。地皮位於東涌迎東邨對面，據地政總署公告，地皮暫未見加入社福設施，惟一切以賣地章程為準。
綜合市場人士估計，地皮估值約10億至16億元，每方呎樓面地價約2,500至4,000元。
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