按保公布樓花高成數按揭與現樓睇齊，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，按證保險公司自2019年3度修定按揭保險計劃的樓價上限，市場反應非常正面，申請按揭保險計劃的個案及比例更一度創下紀錄新高，反映新按保措施能讓更多首置人士以較低的首期上車，輕鬆置業。新按保措施成效顯著，但過往只適用於現樓，並不適用於樓花。根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，今年首8月樓花按揭宗數為1,135宗，對比去年同期的3,074宗大跌1,939宗或63%，創近17年的首8個月新低。