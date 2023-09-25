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建築商變身包租公 向內地生分租房 主打百多呎房間 提供一條龍在港升學服務

近月樓價持續回調，但租務市場卻出現近年罕見的旺勢。今年通關後首個暑假，大批內地生湧入香港租樓，主要銷售鋁製品及提供建築及工程服務的志道國際（1220），早前就「踩過界」投資「滙生活」，一條龍為內地生提供入學服務外，亦提供學生宿舍租予內地生，並以月租逾13萬元向資深物業投資者黎永滔，租用中環士丹頓街一幢不設升降機的唐樓，分間成16個每間約百多方呎房間出租。該公司稱目前旗下在港共擁逾300個房間作學生宿舍，每月租金收入近200萬元，並期望未來每年可增約40至50個房間。

明報記者 林尚民 甘潔瑩 周悅蜓

事實上，差餉物業估價署7月私宅租金指數報183.2點，按月升1.05%，更屬連升6個月共升5.53%，並創自2021年10月後的21個月新高，而對上最強勁升浪，於2018年2月至10月錄得，當時租金指數連升9個月，累升5.56%，可見租金升勢凌厲。租賃市場暢旺，內地生來港升學租樓成為一盤大生意。上述滙生活主要由兩名海外留學回港、年僅20多及30多歲的營運總監吳浚銚及財務總監吳浚銘兩兄弟於兩年前成立，吳浚銚表示，自己在海外留學時已習慣租住學生宿舍，一來不少業主都不願意把物業租予學生，而居住學生宿舍亦可結識同校朋友，更能體驗生活，故回港後已有計劃開設學生宿舍，並由志道國際相關人士投資。

13萬租中環唐樓 每間萬元分租

資料顯示，滙生活今年中以月租13.12萬元，租用中環士丹頓街9至11號2至5樓住宅部分，該部分原為8個實用268方呎的舊樓單位，總實用面積2144方呎，呎租約62元；物業由黎永滔2009年以7180萬元連地舖購入，單計住宅部分，租金回報約2.2厘。吳浚銘稱，業主負責將有關單位，改成約16個每間面積約百多方呎房間作學生宿舍，雖然裝修暫未完成，但已有約5至6間房租出，每間月租約1萬元。

數年來受疫情困擾，內地生來港受阻，但滙生活成立至今約兩年，已有10多個物業改作學生宿舍出租，當中約四成為自置物業，餘下約六成則為租用物業，現已提供逾300個房間。吳浚銘表示，除上述中環物業外，亦分佈於西營盤、油麻地及屯門等，當中最大規模為油麻地吳松街1號創遠樓，該公司以10多萬元租用5層舊樓，並斥約300萬元翻新，分間成約50個房間。

收每名學生在港升學手續費1.6萬人幣

吳浚銚補充，除中環物業未完成工程外，目前旗下所有房間經已租出，每月租金收入近200萬元，佔公司收入約六成，由於每年均有約200名學生因房間不足未能租住公司旗下宿舍，未來目標每年增加40至50個房間。吳浚銘續稱，公司新近亦斥約千萬元購入尖沙嘴物業，擬作學生宿舍，預計可提供10多個房間。

事實上，該公司亦有為學生代辦在港升學手續，每名學生手續費1.6萬元人民幣。吳浚銚表示，目前主要透過內地社交媒體平台「小紅書」、「抖音」等作網上宣傳，今年就為千名學生處理相關手續，較去年約600至800人增逾兩成，公司擬在佛山、武漢、貴陽、山西增設辦事處。

值得一提，今次出租中環物業予滙生活的黎永滔，亦趁機增加旗下物業住屋比例，早前與服務式公寓營運商Owl Square Group合作，推出灣仔皇后大道東100至102號項目招租，黎表示，因應現時市况，集團期待進一步增加及優化集團內住屋項目比重。

[租樓狂潮系列一]

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