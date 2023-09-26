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港鐵商場「一Click即搶」優惠回歸 送2000萬元電子優惠券

為支持特區政府推動夜經濟，港鐵商場將推出一系列晚間特色活動及消費優惠。其中港鐵會於9月28日及10月5日一連兩個星期四大派總值2,000萬元電子優惠券。MTR Mobile 登記用戶只需於舉行當日中午12時起登入MTR Mobile，即可以先到先得形式搶走指定港鐵商場電子優惠券，活動共送出 60,000套電子優惠券。

港鐵商場輪流舉辦「Night Lounge晚間音樂會」

此外，為推動夜經濟，港鐵商場為各區市民準備了一系列夜間主題特色活動。由9月28日起連續5個星期的星期四、五晚上，德福廣場、青衣城、PopCorn、圍方及杏花新城將輪流舉辦「Night Lounge晚間音樂會」，邀請多位本地樂壇人氣歌手及組合，包括林奕匡、梁釗峰、雲浩影等帶來精彩演出。商場於即日起至10月31日，更推出「After 8 · 夜泊賞」，車輛凡於晚上8時後入場，並以電子消費滿200元或購買兩張即日戲票，即可享6小時泊車優惠。

巨型月亮玉兔登陸PopCorn及The LOHAS康城

為慶祝中秋佳節，3米高巨型月亮及玉兔即將分別登陸PopCorn及The LOHAS康城。由即日起至10月21日，巨型月亮及星星主題裝置將會在PopCorn室外中庭花園炫亮登場，每到傍晚裝置便會閃耀亮燈，適合一家大細與親友共聚打卡。

青衣城天台花園中秋限定賞月活動

即日起至10月2日，青衣城2期天台花園會舉辦中秋限定的賞月活動，除了會有2米高巨型月亮，更會有多隻充滿光影效果的「發光兔仔」遍佈整個天台花園。

圍方聯乘插畫家打造中秋賞月藝術裝置

大圍圍方首次聯乘插畫家譚詩慧、插畫江俊勳及藝術家蔡文明合力打造中秋賞月藝術裝置，3位創作的可愛動物角色Kingyo Neko金魚貓、Torododo抱抱犬及魚喵系列兔星星將會以多款應節造型於圍方中庭登場，而室外的空中花園更有發光小兔子燈飾及巨型月亮，料為區內賞月新選擇。

 

 

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