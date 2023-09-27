展望9月市況，發展商一手新盤持續以低價出擊，二手市場繼續捱打，加上市場仍憂慮息口尚未見頂，而地皮連環以低價售出，反映整體市況極為審慎看淡，料9月樓價指數跌幅將擴大至1.5%，即整個第三季樓價料累跌3.88%，屆時並將蒸今年以來升幅，變成倒跌0.18%。

陳估計，10月樓價持續悲觀偏軟，市場正聚焦10月25日發表的《施政報告》有否撤辣或減辣的措施，將成為季內樓價能否扭轉劣勢的關鍵。

倘當局有具體刺激樓市措施出台，第四季樓市可望止跌回穩，全年樓價料可持平；如若《施政報告》欠缺驚喜，較差情況下全年樓價料跌3%至5%。

至於租金走勢，差估署租金指數8月報185.4點，創自2020年2月以來的43個月(即逾三年半)新高，首8個月累升5.64%，料9月有力再升1.5%，帶動第三季單季大升4%；至於在目前多了「轉買為租」及專才來港大量住屋需求帶動下，第四季租金有力再漲3%，全年租金可望看升一成。

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