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V Walk、V city 4大優惠撐夜經濟 料中秋連國慶生意額升18%

政府推動「香港夜繽紛」，多個發展商積極配合，新地（0016）旗下南昌站V Walk及屯門V city趁中秋節及10.1黃金週，以4大優惠吸引客人，包括啟動一系列夜市活動及超筍夜間消費獎賞，大派逾100萬元商場電子現金券，另V Walk將網羅香港特色產品，推出「 四周年感謝祭」 著數優惠，及打造傳統玩具主題充氣彈床裝置吸引親子客；而捉緊10.1黃金週消費熱潮，V Walk及V city將推出10.1 Fun肆購 ，賞近50萬元商場電子現金券，此外，V Walk推出住宅專享推廣活動，附近住宅屋苑專享低至41折購物優惠 。

新地代理租務副總經理孫雅茵表示，專程訪港的旅客偏好買珠寶及首飾送禮，現時更有不少年輕顧客喜歡購買首飾作日常配搭自用， 預計珠寶金飾商戶的生意額比上季增長2至3成；而中秋節配合商埸一系列活動，相信不少市民會相約親朋好友或家人外出用膳「做節」，傳統中菜館的晚市時段訂座一星期前已全場爆滿，加上愈夜愈優惠活動，預計整體食肆商戶營業額較去年同期升25至30%，另市民愈來愈著重養生，料健康食品商戶生意額較去年同期飆30至40%，料商場中秋節至10.1黃金假期人流及生意額將按年升約18%。

 

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