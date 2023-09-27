新地代理租務副總經理孫雅茵表示，專程訪港的旅客偏好買珠寶及首飾送禮，現時更有不少年輕顧客喜歡購買首飾作日常配搭自用， 預計珠寶金飾商戶的生意額比上季增長2至3成；而中秋節配合商埸一系列活動，相信不少市民會相約親朋好友或家人外出用膳「做節」，傳統中菜館的晚市時段訂座一星期前已全場爆滿，加上愈夜愈優惠活動，預計整體食肆商戶營業額較去年同期升25至30%，另市民愈來愈著重養生，料健康食品商戶生意額較去年同期飆30至40%，料商場中秋節至10.1黃金假期人流及生意額將按年升約18%。