明報記者

上述放售物業為紅山半島臨海的松柏徑雙號洋房，對比早前嚴重山泥滑下斜坡的70、72、74號屋，屬「街尾」位置，並靠近屋苑第4期分層住宅部分；而該洋房實用面積3142方呎、連834方呎花園及1315方呎天台，屬下行式設計，原則採4房雙套間隔。

區內代理稱，業主於去年中首次放盤，當時叫價約9600萬元，已屬蝕讓放盤；雖然過去一年市况回落，惟業主僅於今年6月輕微減價100萬元或1%、至9500萬元，惟自從紅山半島部分洋房陷僭建風波後，該業主急速降價，近半個多月連減3口價，分別為8000萬元、7700萬元，至最新近的6700萬元，對比黑雨前叫價，累減2800萬元或30%。

資料顯示，業主持香港身分證，但名字以普通話拼音，料為「新香港人」，於2017年以約1.115億元一手購入，實呎約3.55萬元，惟發展商當年提供「裝置及裝修物料現金回贈」，料涉約600萬元。

「新香港人」6年前逾1.1億購入

換言之，若對比業主當年購入價，最新叫價較購入價低4454萬元或40%，即使成功以現叫價售出，在計及稅項、佣金、發展商回贈等，仍有可能實蝕約4400萬元或39%，可說是未賣先蝕。上述物業毗鄰的同面積雙號屋，去年由銀主以7948萬元售出，即今次放售價，較去年同類洋房低15%。

測量師估購入後或有增建

值得一提是，有不願透露身分的測量師，根據本報上周拍攝的航拍相片，以及當年購入時的平面圖作對比，估計上述洋房現狀較購入時，於最低層向下有增建樓面；如需做還原工程，料涉逾百萬元。

陳紅天被接管傲璇單位

遠航創辦人4億購入

另一方面，原由內地祥祺集團及陳紅天相關人士持有，但早前被接管的港島東半山傲璇OPUS HONG KONG 5樓單位連雙車位，早前以4.18億元售出，以實用面積5154方呎計、實呎8.11萬元，買家以KWAI SZE HOI作登記，與遠航集團創辦人桂四海英文名字相同，料為同一人，並以首置名義入市；陳紅天及相關人士於2015年以3.87億元購入，現成交價較當年高3100萬元或8%。

另市場消息指，大埔康樂園康樂東路一幢實用1535方呎洋房，原業主去年以2810萬元購入後，持貨僅一年多，即以2328萬元售出，實呎15166元，較去年中購入價低482萬元或17%，惟連同額印及其他使費，料實蝕約890萬元，蝕幅約32%。

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