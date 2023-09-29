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樓價續下陷 今年升幅收窄至不足1%

本港樓價持續下滑，具體反映9月4日至10日市況的中原城市領先指數CCL，最新報158.12點，按周跌0.46%，指數屬35周、即約8個月新低，重返今年1月初水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，本周指數是反映9月8日滙豐銀行宣佈9月中上調新造H按封頂息0.5厘當周的市況。

事實上，樓市觀望氣氛濃厚，樓價跌勢持續，CCL連跌7周共4.41%；今周CCL比今年4月168.40點高位，近24周累跌6.1%，2023年整體樓價升幅收窄至0.86%，升幅快將被完全蒸發。由於美國可能會再加息1次，政府放寬樓花按保未見成效，屯門新盤滯銷，在多個利淡因素影響下，樓價下調未變。

現時CCL距離2022年12月156.37點低位，僅相差1.75點或1.1%，預料快將到達第四季目標148點水平。

另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報157.85點，按周跌0.52%；CCL(中小型單位)報156.49點，按周跌0.53%。CCL Mass、CCL(中小型單位)均齊跌7周，兼齊重返今年1月初時水平。

豪宅方面，CCL(大型單位)報166.15點，按周跌0.15%，連跌3周共1.29%，重返今年5月時水平。

四區樓價3跌1升，港島CCL Mass報162.11點，按周跌0.52%，連跌2周共0.84%；九龍CCL Mass報150.56點，按周跌0.81%，連跌4周共4.00%，指數重返2022年12月時。

新界東CCL Mass報169.01點，按周跌1.81%，連跌3周共4.42%，指數重返今年1月時水平；只有新界西CCL Mass報146.29點，按周升0.86%。

 

 

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