蔡碧林透露，為迎接國內旅客，除了夜間精彩活動，信和集團商場聯同中國工商銀行推出信用卡簽賬獨家優惠「亞運全城賞」，顧客於場內憑指定信用卡消費滿指定金額，即有機會獲取高達300元的S現金券。至於屯門市廣場亦推出「旅客最高消費賞」，活動期間於屯門市廣場累積同日最高消費之首3名旅客可獲贈APPLE iPhone 14 256GB智能手機 1部，而最高消費之第4至8名旅客可獲贈Maxcare動能頸背墊復刻版1部。

信和集團亦與AlipayHK合作，將跨商場獎賞計劃S⁺REWARDS加入AlipayHK積分獎賞，用戶於AlipayHK內S⁺ REWARDS小程式註冊或綁定帳戶，即可領取10元信和集團現金券，吸引顧客消費。