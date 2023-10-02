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信和商場3日長假生意額升兩成

過去三日中秋國慶長周末假期，信和集團旗下商場推出一連活動，帶動旗下商場人流及生意額按年升20%。信和集團資產管理董事蔡碧林指，剛過去三日中秋國慶長周末假期，成功吸引不少顧客到商場參與活動及消費，亦有旅客趁國慶黃金周特地來港購物旅遊，人流及消費氣氛暢旺，大大提升商戶生意，受惠於闊別5年的國慶煙花匯演，遊客區尖東美食里國慶當晚多間餐廳出現爆滿情況，商戶Boticario Bar and Grill餐廳團隊更表示早於一周前已收到90%預訂煙花觀賞座位，長周末假期生意比平日高20%。

蔡碧林透露，為迎接國內旅客，除了夜間精彩活動，信和集團商場聯同中國工商銀行推出信用卡簽賬獨家優惠「亞運全城賞」，顧客於場內憑指定信用卡消費滿指定金額，即有機會獲取高達300元的S現金券。至於屯門市廣場亦推出「旅客最高消費賞」，活動期間於屯門市廣場累積同日最高消費之首3名旅客可獲贈APPLE iPhone 14 256GB智能手機 1部，而最高消費之第4至8名旅客可獲贈Maxcare動能頸背墊復刻版1部。

信和集團亦與AlipayHK合作，將跨商場獎賞計劃S⁺REWARDS加入AlipayHK積分獎賞，用戶於AlipayHK內S⁺ REWARDS小程式註冊或綁定帳戶，即可領取10元信和集團現金券，吸引顧客消費。

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