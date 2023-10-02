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十大屋苑中秋國慶3天假6宗成交 市場觀望施政報告減辣

中秋連國慶3天長假，零售市道雖然明顯好轉，但住宅樓市交投仍處低水平。中原地產統計，十大屋苑過去周末錄6宗成交，較上周增加5宗或5倍，其中鰂魚涌太古城及鴨脷洲海怡半島各錄2宗成交，紅磡黃埔花園及天水圍嘉湖山莊各錄1宗成交，其餘6個屋苑零成交，而中秋節及國慶三天假期成交仍維持6宗。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末十大屋苑成交量錄得顯著升幅，主要因對上一周的比較基數低所致，現時樓市成交量仍處於極低水平。近日市場有風聲指新一份施政報告或會為樓市減辣，買家入市信心略見回升，不過買家普遍繼續觀望新政策出台才作入市決定，現階段觀望氣氛仍濃厚，只有減價筍盤才能吸引買家大膽作出入市決定。

另美聯分行統計，剛過去的中秋國慶3天長周末十大屋苑共錄約6宗成交，若按周六及日計同樣錄得6宗，較對上一個週末約2宗回升約2倍。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，不少港人藉中秋國慶假期外遊，加上新一份《施政報告》將於本月出爐，市場普遍預期或將有樓市「減辣」措施出台，樓市觀望氣氛濃厚，部分準買家靜待房策明朗化，才再作入市決定，令本週末二手交投持續低位靠穩，但值得注意，在憧憬樓市「減辣」下，近期不乏買家蠢蠢欲動「搶閘」入市，市場亦錄得不少大額成交。

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