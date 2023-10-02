中秋連國慶3天長假，零售市道雖然明顯好轉，但住宅樓市交投仍處低水平。中原地產統計，十大屋苑過去周末錄6宗成交，較上周增加5宗或5倍，其中鰂魚涌太古城及鴨脷洲海怡半島各錄2宗成交，紅磡黃埔花園及天水圍嘉湖山莊各錄1宗成交，其餘6個屋苑零成交，而中秋節及國慶三天假期成交仍維持6宗。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末十大屋苑成交量錄得顯著升幅，主要因對上一周的比較基數低所致，現時樓市成交量仍處於極低水平。近日市場有風聲指新一份施政報告或會為樓市減辣，買家入市信心略見回升，不過買家普遍繼續觀望新政策出台才作入市決定，現階段觀望氣氛仍濃厚，只有減價筍盤才能吸引買家大膽作出入市決定。