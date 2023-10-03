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睿峰上月吸金逾億  鼎珮陳玉成：期望取消壓測

鼎珮旗下已屆現樓長沙灣睿峰，夥拍香港置業推出置業優惠。鼎珮董事總經理陳玉成透露，項目上月累售11伙，套現逾1億元，並自今年2月啟動現樓銷售以來累售約99伙，套現約11億元。陳又估計，今年全年樓市成交量將出現按年下跌，期望金管局因時制宜取消壓力測試。

此外，項目與香港置業推出置業優惠，由即日起至10月30日，凡經該行購買項目一手單位的首3名買家，可獲贈2.88萬元的購物禮券，合共總值約8.64萬元。項目同時亦夥經絡推出按揭優惠，最高按揭九成，全期按息為H加1.3厘，鎖息上限為P減2厘(P為6.125厘)，封頂息口最低為4.125厘，並提供2%現金回贈及高息戶口，按揭年期最長30年。

另就財政司司長陳茂波擬為「撤辣」開綠燈，香港置業行政總裁馬泰陽認為，市場希望政府在新一份 《施政報告》中提出有利樓市的措施，倘若沒有利好樓市的消息出台，預料全年一手銷售量將回落至約1.15萬宗水平，而二手全年註冊量亦將跌至3.8萬宗，將見1996年有紀錄以來次低。

 

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