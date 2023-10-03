此外，項目與香港置業推出置業優惠，由即日起至10月30日，凡經該行購買項目一手單位的首3名買家，可獲贈2.88萬元的購物禮券，合共總值約8.64萬元。項目同時亦夥經絡推出按揭優惠，最高按揭九成，全期按息為H加1.3厘，鎖息上限為P減2厘(P為6.125厘)，封頂息口最低為4.125厘，並提供2%現金回贈及高息戶口，按揭年期最長30年。

另就財政司司長陳茂波擬為「撤辣」開綠燈，香港置業行政總裁馬泰陽認為，市場希望政府在新一份 《施政報告》中提出有利樓市的措施，倘若沒有利好樓市的消息出台，預料全年一手銷售量將回落至約1.15萬宗水平，而二手全年註冊量亦將跌至3.8萬宗，將見1996年有紀錄以來次低。

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