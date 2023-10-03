文章日期：2023年10月3日 18:38
繼建灝地產推售旗下九龍城文曜後，同區的永義（1218）旗下已屆現樓九龍塘延文禮士道雋睿，亦推售餘貨，並上載銷售安排，敲定本周六早上10時起以招標形式推售6個單位，包括1座2樓D室、5樓C室及7樓C室與2座5樓A室、6樓A室及7樓A室，實用面積由616至677方呎，全屬3房1套戶。
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