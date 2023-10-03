文章日期：2023年10月3日 20:12
納米樓樓價繼續回落。太陽物業分行經理程沛賢表示，紅磡單幢盤蕪湖居錄得近年新低價成交，單位為極低層戶，實用227方呎，開放式戶，最初以350萬元放盤，最終減價至309萬元售出，共減41萬元或12%，實呎13,612元，成交價為屋苑約9年二手新低，並比同層同類224方呎開放式戶，於2018年的成交價425萬元低約116萬元或27%。據了解，單位原屬收租物業，因原業主睇淡後市，故減價放售。
原業主2014年290萬元購入，持貨約9年帳面升19萬元或7%。
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