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蕪湖居低層227呎戶309萬沽 9年帳升7%

納米樓樓價繼續回落。太陽物業分行經理程沛賢表示，紅磡單幢盤蕪湖居錄得近年新低價成交，單位為極低層戶，實用227方呎，開放式戶，最初以350萬元放盤，最終減價至309萬元售出，共減41萬元或12%，實呎13,612元，成交價為屋苑約9年二手新低，並比同層同類224方呎開放式戶，於2018年的成交價425萬元低約116萬元或27%。據了解，單位原屬收租物業，因原業主睇淡後市，故減價放售。

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