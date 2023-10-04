上述單位為君柏6座5樓A室，實用面積1,624方呎，4房雙套間隔，成交紀錄冊顯示，單位原於2018年2月以3,745.7萬元一手售出、實呎23,065元，買家當時採用「Z138先住後付」付款計劃及優惠，惟周二登記顯示已撻大訂。若按該付款計劃內容，買家在180日內先付成交價20%，其後分138個月，每月償還樓價0.25%，合共34.5%，餘款則需要在上述138期的最後一期的同日繳付。若按180日已付的20%及其後供款61期共15.25%，是次取消交易估計發展商最少沒收相等於成交價的35.25%，即殺訂約1320.36萬元。

資料顯示，上述單位買家以何明仁(HO MING YAN HERMAN)作登記，即何哲圖之原名。事實上，何哲圖今年4月曾以3080萬元售出薄扶林貝沙灣6期8B座低層A室3房連車位，單位實用1,340方呎，當時成交價亦較其叫價4200萬元低1120萬元或27%。不過，何哲圖及其妻、無綫電視前助理總經理余詠珊2007年以1975萬元購入，及後進行「甩名」，二手帳面獲利1105萬元或56%。

本報昨致電何哲圖查詢，惟截稿前未有回應。