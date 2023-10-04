是次開放的現樓示範洋房C屋，實用面積6,940方呎，4房4套間隔，花園面積共4857方呎；洋房樓高3層，附私家升降機，室外則有私人游泳池、花園及2個車位。

地面全層樓層高度為4.5米高，空間感十足；全層設有客飯廳連花園，大廳同時又劃分主客廳、用餐區、偏廳。另外，大廳中間沒有主力牆及主力柱，可變為派對及宴會場地。對出的私人花園4857方呎，空間寬敞，包括燒烤區、用餐區、休憩區、草坪及園林、以及本港少有長逾15米的私人游泳池。

1樓套房樓層設有三個套房及家庭廳，樓層高度為3.5 米。此樓層最大的套房，門口位置設有偌大衣帽間，寢區牆身選用沉穩橡木配以淺色牆紙，並設397方呎平台。

2樓為專屬主人套房樓層，貫徹全屋高雅大氣的設計風格，劃分為寢區，以及男女主人浴室及衣帽間。寢區以白色、米色和啡色為主調，配備Ralph Lauren Home大型家俱。女主人浴室更配備獨立英國品牌 Claybrook 圓形大浴缸，營造奢華感覺。