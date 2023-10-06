中原研究部高級聯席董事楊明儀指，本周指數是反映9月13日啟德第2A區2號及3號住宅用地批出呎價、成同區9年半新低，以及9月14日屯門掃管笏凱和山公布開價當周的市況。

現時CCL距離2022年12月156.37點低位，只差0.42點或0.27%，預料CCL跌穿自身低位後，將進一步下調第四季目標148點水平。

此外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報156.34點，按周跌0.96%；CCL(中小型單位)報155.05點，按周跌0.92%，兩者齊跌8周即約兩個月，分別累跌5.73%及5.66%，兼重返2022年12月底水平。

豪宅方面，CCL(大型單位)報165.32點，按周跌0.50%，連跌4周共1.78%，指數重返今年4月底時水平。

四區樓價全跌，新界西CCL Mass報143.76點，按周跌1.73%，已蒸發今年升幅外，亦跌破自身上次低位，重返2017年7月初水平；新界東CCL Mass報168.73點，按周跌0.17%，連跌4周共4.58%，指數重返今年1月底時水平。市區方面，港島CCL Mass報159.54點，按周跌1.59%，連跌3周共2.42%；九龍CCL Mass報150.05點，按周跌0.34%，連跌5周共4.32%；

八大樓價指數中，有一半已蒸發今年升幅。今年計，新界西跌1.14%，新界東跌0.75%，九龍跌0.48%，CCL(大型單位)跌0.80%，僅剩CCL、CCL Mass、CCL(中小型單位)及港島區尚有升幅，分別升0.01%、0.02%、0.20%及2.33%。