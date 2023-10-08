內地一連八天的黃金周長假期落幕，新地（0016）旗下其中12商場，包括將軍澳東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊等，早前特別推出「十一激賞祭」，當中三大鄰近邊境商場（上水廣場、屯門卓爾廣場及屯門錦薈坊）更送出回程車票及禮包，成功吸引大批內地客在場內進行多宗大額消費。新地（銷售及租賃）代理董事鍾秀蓮指，12商場一連八天黃金周期間（9月30日至10月7日）人流及營業額按年分別錄得20%及25%升幅，遠勝預期，當中以珠寶金飾及蔘茸海味等商戶最受惠，人均消費高達10,000元。
鍾又指，三大鄰近邊境商場針對內地客優惠，帶動多宗大手交易，當中上水廣場有顧客於太子珠寶豪花近22萬元，購買2枚Rolex Yacht Master腕錶；屯門錦薈坊有內地旅客於周生生大手購買兩條總值約8.4萬元的999.9黃金頸鍊送禮用；屯門卓爾廣場則分別錄得一名內地旅客於樓上購買高陞蟲草作保健養生用，總值逾5.6萬元。其餘商場亦有大額消費，北角匯錄得兩筆合共近63萬元購買足金金器的大額生意；將軍澳中心亦有一位顧客在國慶期間一口氣購買多套嫁娶金器，總值近33萬元；東港城有一名內地男遊客於周大福消費17萬元購買一條八兩重的黃金頸鏈。