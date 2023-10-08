鍾又指，三大鄰近邊境商場針對內地客優惠，帶動多宗大手交易，當中上水廣場有顧客於太子珠寶豪花近22萬元，購買2枚Rolex Yacht Master腕錶；屯門錦薈坊有內地旅客於周生生大手購買兩條總值約8.4萬元的999.9黃金頸鍊送禮用；屯門卓爾廣場則分別錄得一名內地旅客於樓上購買高陞蟲草作保健養生用，總值逾5.6萬元。其餘商場亦有大額消費，北角匯錄得兩筆合共近63萬元購買足金金器的大額生意；將軍澳中心亦有一位顧客在國慶期間一口氣購買多套嫁娶金器，總值近33萬元；東港城有一名內地男遊客於周大福消費17萬元購買一條八兩重的黃金頸鏈。