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荷里活廣場推「消費五重賞」 送合共350萬元購物優惠劵

為刺激消費及推動香港經濟，荷里活廣場推出「消費五重賞」，包括「消費大激賞」，由10月13日至12月31日一連11星期（逢星期五至日及公眾假期）派出總值超過350萬元商戶優惠券。

獎賞 1:「消費大激賞」

推廣期內，顧客於場內即日以電子貨幣消費滿1,500元 或 VIC 會員憑 150 VIC 積分，即可換領250元指定商戶優惠券組合。每套優惠券組合包括「HK$50 購物優惠劵」2 張、「HK$50時裝及美容優惠劵」2 張及「HK$50 美食優惠劵」1 張，即換即用的 50元指定商戶優惠券涵蓋場內逾 120 個人氣商戶，個人氣商戶,包括:周大福、周生生、Uniqlo、GU、豐澤、百老匯、馬拉松、BRUNO、屈臣氏、聘珍樓及敏華冰廳等。

獎賞 2:「晚間泊車優惠」

另外，為推動香港夜經濟，荷里活廣場推出兩大「夜消費」獎賞！由即日起至12月31日，商場特別加推「晚間泊車優惠」，逢星期一至五（公眾假期除外），車輛凡於晚上7時後入車，於當晚在場內以電子貨幣消費滿100元或以上，即可享3小時免費泊車；消費滿200元或以上更可享5小時免費泊車。荷里活廣場之VIC會員，每日更可享額外1小時泊車優惠，每人每日最多可享5小時免費泊車優惠。

獎賞 3:「5pm 後好戲賞」

此外，由即日起至10月27日期間的逢星期一至五（10月23日重陽節假期除外），顧客憑即日下午5時後於場內以電子貨幣消費滿400元，即可換領MCL Cinemas Plus+荷里活戲院2D電影禮劵1張（價值100元）。每日名額70個，先到先得，換完即止。

獎賞 4:「積分 Double 賞」

此外，荷里活廣場亦繼續推出兩大VIC會員尊享的獨家獎賞！於10月內指定3天—10月10、20及30日，VIC會員憑場內以電子貨幣消費滿200元或以上，成功登記之有效發票即可賺取2倍VIC會員積分。

獎賞 5:「最高消費購物賞」

而於10月至12月期間的「最高消費購物賞」，首3名累積最高消費金額（不少於50,000元）的VIC會員，更可分別獲贈MaBelle 5,000元現金劵、JINS 4,500元現金劵及SILVER SHOP 4,000元現金劵。

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