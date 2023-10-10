隨零售市道改善，一線街舖租金繼續穩步上升，各區按季升約1%至2%，年初至今升勢以中環錄得9.1%最為強勁。

另各區餐飲租金按季均錄得輕微升幅，介乎0.1%至0.4%不等。

戴德梁行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威稱，隨港人北上消費並對內地零售和餐飲品牌逐漸熟悉，近期有不少內地零售商趁機來港擴張，特別是內地人氣餐飲連鎖店，要保持香港作爲旅遊城市的吸引力，零售商和商場必需共同合作發揮創意，為旅客帶來更多元化零售娛樂體驗，及優化商戶組合。

不過，在環球經濟前境不明朗下，季內續見企業縮減樓面或退租，令香港甲級寫字樓市場吸納情況繼續走軟，在第3季，除中區以外，各區均錄得負吸納量，整體淨吸納量為負225,900方呎，年初至今累計負646,800方呎，整體待租率因而被推至17.7%水平，促使甲廈租金繼續調整，按季錄得1.7%跌幅，年初至今累跌5.5%。

戴德梁行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝指，從中區新租賃面積可見，來自內地企業的新租賃需求佔比自通關以來明顯增長，佔中區首三季度新租賃面積約36%，較2022年全年17%佔比增長不少，該行維持原先預測，即全年租金跌幅介乎5%至7%。