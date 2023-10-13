根據康業訂立的樹木管理流程，除參考樹木管理辦事處的樹木管理指引、及物業管理監管局有關樹木管理的良好行為守則，定期評估樹木結構和健康等問題外，亦以「以人為本」作考量，考慮到惡劣天氣下，樹木對居民的安全所帶來的潛在影響和風險，提出樹木潛在風險調查、及樹木風險初步評估制度，從而制定樹木管理方法，加強私人物業範圍內的樹木管理。

至於具體的4大流程，重點是識別樹木風險和危險樹木，並採取相應管理措施，包括建立樹木資料庫，包括樹木位置、大小、分佈、周遭環境、潛在倒塌危險指數等數據，並進行監察。

制定危險樹木跟蹤名單，根據樹木的狀況和潛在風險，對樹木進行風險分級，有效掌握高風險樹木的位置，因而採取相應的管理措施。此外，會作預防性修剪，針對樹木在雨季長高的情況，加入預防性修剪樹木工作，降低樹木在雨季後過度生長速度，同時避免蟲患或真菌侵蝕，導致樹木倒塌風險問題。

最後，會進行定期巡查狀況，而樹木巡查和檢測是管理流程中不可或缺的一環。