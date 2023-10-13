今個冬日，馬鞍山新港城中心將化身「The MOST Wintry Wonderland 姆明雪國奇緣」，由11月10日至2024年1月1日，商場將首度聯乘姆明一族及環保藝術團隊 DREAMCUBICS，運用回收膠樽物料再配合 3D打印技術，再造出極具環保意義的白色冬日姆明谷，其中姆明迷必到的「The MOST Wintry Wonderland 姆明雪國奇緣」3 大打卡區，其「毛毛姆明遊樂園」，就設有全球首個3.5米高充氣毛毛版姆明、一眾好朋友及樹精們，並有首度以3D經典吹笛造型亮相的1.4米高史力。
商場並設「姆明手繪收藏閣」，展出作者Tove Jansson親手繪畫的珍藏級漫畫手稿，而「芬蘭木棋挑戰場」，可供大人小朋友參與，以拋圈套中指定木棋。H．COINS 會員以電子貨幣即日單一消費滿300元或以上，可換領遊戲券1張、及商戶優惠券1張。另平安夜及聖誕節當日，姆明人偶將會驚喜現身新港城中心，由12月1日起，H．COINS 會員以電子貨幣即日單一消費滿400元或以上，即可換領拍攝証1張及商戶優惠券1張。
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