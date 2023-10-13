今個冬日，馬鞍山新港城中心將化身「The MOST Wintry Wonderland 姆明雪國奇緣」，由11月10日至2024年1月1日，商場將首度聯乘姆明一族及環保藝術團隊 DREAMCUBICS，運用回收膠樽物料再配合 3D打印技術，再造出極具環保意義的白色冬日姆明谷，其中姆明迷必到的「The MOST Wintry Wonderland 姆明雪國奇緣」3 大打卡區，其「毛毛姆明遊樂園」，就設有全球首個3.5米高充氣毛毛版姆明、一眾好朋友及樹精們，並有首度以3D經典吹笛造型亮相的1.4米高史力。