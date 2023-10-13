中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，CCL雖然單周回穩，惟短期二手成交持續低迷，整體樓價下跌趨勢未變，現時CCL距離2022年12月156.37點低位，只差0.65點或0.42%。市場繼續憧憬減辣，近期睇樓量上升，有買家加快入市，至於本月25日施政報告，對香港樓價的影響將會在11月中旬公佈的CCL才開始陸續反映。

另外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報156.85點，按周升0.33%；CCL(中小型單位)報155.57點，按周升0.34%；兩指數齊終止8周連跌，但指數仍重返2022年12月底、2023年1月初時水平。

豪宅方面，CCL(大型單位)報164.19點，按周跌0.68%，連跌5周共2.45%，指數為近6年新低，重返2017年12月底時水平。2023年迄今，CCL累升0.16%，CCL Mass升0.35%，CCL(中小型單位)升0.54%，CCL(大型單位)跌1.48%。

4大分區樓價1跌3升，港島CCL Mass報157.67點，按周跌1.17%，連跌4周共3.56%，指數重返今年1月初水平；九龍CCL Mass報150.94點，按周升0.59%。

新界東CCL Mass報169.14點，按周升0.24%；新界西CCL Mass報146.15點，按周升1.66%。