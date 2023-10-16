moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

澄天突擊上樓書涉110伙主打細單位  屬999年地契

近年積極在市區拼購舊樓的英皇國際（0163），正式將旗下香港仔舊大街80號住宅項目，命名為澄天；英皇國際副主席楊政龍表示，項目已上載樓書、擬月內開售，預計首推不少於50伙，短期內開放兩個示範單位予公眾參觀，項目關鍵日期為2025年3月31日，樓花期長18個月。

樓書資料顯示，項目樓高23層，單位總數110伙，戶型涵蓋1至3房戶，主打1及兩房、各佔57及44伙，1房實用286至325方呎，兩房實用面積400方呎，共佔項目9成。另1房至3房特色戶只佔9伙，實用245至881方呎不等。 

資料顯示，項目屬999年地契年期，而單位主要配套電器以西門子為主，個別特色戶設有Miele酒櫃，分體空調機則選用三菱重工。

項目地下及1樓設有商舖，2至3樓為住客會所區域。

楊政龍稱，項目命名寓意綻放陽光，提供寧靜休閒的海景環境，預告首張價單會以「親民價」推市。他續指，期望新施政報告可公布「撤辣」。

翻查資料，英皇是於2019年初，斥資4.28億元購入上述香港仔舊大街74至80號全數業權；相關地盤面積約4580方呎，如以地積比8倍重建，可建總樓面逾3.66萬方呎。

 

其他報道

利嘉閣向睿峰兩房買家送3萬旅遊禮券

多相︱雨後會所融匯可持續綠色生活及現代建築

VICTORIA COAST累沽4伙吸金1.2億 3房呎售2.46萬

施政報告前「租轉買」 730萬購爾巒3房戶

內地專才1.8萬租水藍‧天岸兩房戶

滌濤山兩房呎售8600元 業主料損手6% 

天晉兩房放盤1年1042萬沽 業主料損手一成

啟德海灣將登場 啟德1號兩房1038萬沽

專訪︱鼎珮倡撤BSD 吸專才買樓 陳玉成：辣稅若只微調 屬「不湯不水」

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款