近年積極在市區拼購舊樓的英皇國際（0163），正式將旗下香港仔舊大街80號住宅項目，命名為澄天；英皇國際副主席楊政龍表示，項目已上載樓書、擬月內開售，預計首推不少於50伙，短期內開放兩個示範單位予公眾參觀，項目關鍵日期為2025年3月31日，樓花期長18個月。
樓書資料顯示，項目樓高23層，單位總數110伙，戶型涵蓋1至3房戶，主打1及兩房、各佔57及44伙，1房實用286至325方呎，兩房實用面積400方呎，共佔項目9成。另1房至3房特色戶只佔9伙，實用245至881方呎不等。
資料顯示，項目屬999年地契年期，而單位主要配套電器以西門子為主，個別特色戶設有Miele酒櫃，分體空調機則選用三菱重工。
項目地下及1樓設有商舖，2至3樓為住客會所區域。
楊政龍稱，項目命名寓意綻放陽光，提供寧靜休閒的海景環境，預告首張價單會以「親民價」推市。他續指，期望新施政報告可公布「撤辣」。
翻查資料，英皇是於2019年初，斥資4.28億元購入上述香港仔舊大街74至80號全數業權；相關地盤面積約4580方呎，如以地積比8倍重建，可建總樓面逾3.66萬方呎。
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