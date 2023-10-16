樓書資料顯示，項目樓高23層，單位總數110伙，戶型涵蓋1至3房戶，主打1及兩房、各佔57及44伙，1房實用286至325方呎，兩房實用面積400方呎，共佔項目9成。另1房至3房特色戶只佔9伙，實用245至881方呎不等。

資料顯示，項目屬999年地契年期，而單位主要配套電器以西門子為主，個別特色戶設有Miele酒櫃，分體空調機則選用三菱重工。

項目地下及1樓設有商舖，2至3樓為住客會所區域。

楊政龍稱，項目命名寓意綻放陽光，提供寧靜休閒的海景環境，預告首張價單會以「親民價」推市。他續指，期望新施政報告可公布「撤辣」。

翻查資料，英皇是於2019年初，斥資4.28億元購入上述香港仔舊大街74至80號全數業權；相關地盤面積約4580方呎，如以地積比8倍重建，可建總樓面逾3.66萬方呎。

其他報道

利嘉閣向睿峰兩房買家送3萬旅遊禮券

多相︱雨後會所融匯可持續綠色生活及現代建築

VICTORIA COAST累沽4伙吸金1.2億 3房呎售2.46萬

施政報告前「租轉買」 730萬購爾巒3房戶

內地專才1.8萬租水藍‧天岸兩房戶

滌濤山兩房呎售8600元 業主料損手6%

天晉兩房放盤1年1042萬沽 業主料損手一成

啟德海灣將登場 啟德1號兩房1038萬沽

專訪︱鼎珮倡撤BSD 吸專才買樓 陳玉成：辣稅若只微調 屬「不湯不水」