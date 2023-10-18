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高力料甲級寫字樓全年平均租金跌4至5% 一線街舖租金料增8%

高力發表2023年第三季度的季度報告指，香港核心房地產的市場情緒有所分化，其中零售業是唯一展現出韌性的板塊，一線街舖租金略有增長。

甲級寫字樓租金料跌4%至5%

寫字樓方面，高力香港商業物業服務主管顏慧萍表示，甲級寫字樓整體空置率年初至今有一些輕微波動，但空置率仍持續居高不下，預期甲級寫字樓全年平均租金將下降4%至5%。顏慧萍指，大型銀行以成本效益為首要目標，採取空間優化策略，相反，資訊科技業和保險業對辦公室的空間需求明顯增加。

一線街舖租金料增8%

零售市場方面， 高力香港商舖服務主管吳凱寧指出，儘管零售商在短期內對擴張計劃仍持謹慎態度，預期今年一線街舖租金按年增長將達8%。零售市場將於 2024 年下半年更見顯著恢復，品牌將更加著重具新鮮感的零售體驗，並將有更多多樣化的嶄新品牌於一線街舖進駐。

工業物業租金料升2%

工業物業市場方面，高力香港工業物業服務主管陳彪指出：「由於租戶對市場前景持非常謹慎態度，預計未來幾個季度的租賃需求將保持疲弱。續租和從現有物業搬遷都導致了第三季度倉庫的空置率上升至3.2%。高力對全年一般工業租金的預測仍然維持2%的增長，而倉庫租金則預計在今年全年稍微下降3%至4%。」

投資市場成交額料達260億元

資本及投資市場方面，高力香港資本市場與投資服務主管翟聰， 投資市場將進一步受到經濟疲軟和利率高企等因素而拖累復甦步伐，故調整了全年交易量的預測為260億元，其中以銀主盤和酒店資產將成為投資焦點。同時建議政府放寬房地產調控措施，以助投資市場加快復蘇。

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