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MegaBox舉辦「寵物哈囉喂」  商場變身寵物樂園

一年一度萬聖節將至，嘉里（0683）旗下九龍灣MegaBox，將於10月28日至29日舉行「寵物哈囉喂嘉年華會」，將以毛孩萬聖節「扮嘢」為主題，嘉年華內設有寵物市集、攤位遊戲、精彩節目等。MegaBox L4及L5的戶外位置更搖身一變成「寵物樂園」，毛孩可以盡情放電外，期間更舉辧多個寵物家具及產品推廣活動，低至一折起發售。

嘉年華會另一亮點是來自台灣的香港人氣寵物烘焙小店「Do it Right!」首次登陸商場開設快閃店，為「寵物哈囉喂嘉年華會」設計一系列限量版的寵物肉肉蛋糕，當中更有萬聖節主題產品，只限於是次活動出售。另保護遺棄動物協會(簡稱SAA)將帶被遺棄的毛孩到場，分享動物助養計劃的點滴，助養的有捐款將直接用於動物日常生活所需，助養者將會收到其所助養的動物近況及照片，同時可以探訪受助養的動物。此外，場內更有多個講座活動，為主人增進照顧毛孩的知識，亦有寵物營養專家及韓國寵物食品烘焙師親身教授5分鐘即製寵物奶昔。

「寵物哈囉喂嘉年華會」除5樓寵物市集外，還有Pricerite Pet期間限定店、並有全港首店Nitori展出一系列寵物家居用品，而地下則有AEON日系特色寵物節，出售最新的日本寵物用品，及其他特色寵物產品以超優惠價發售。另外，漁農自然護理署亦同時在商場地下舉行「做個盡責任寵物主人虛擬實境遊戲巡迴展覽」，供市民免費參與，參加者完成遊戲後將會獲得紀念品一份。

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