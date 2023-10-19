近月樓市冷清，新盤成交大跌，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，第三季一手私人住宅新盤貨尾量續至20,483伙，創近20年新高，按季增加1,398個，數字是2003年第四季22,485個後的近20年高位，而貨尾比重亦連升兩個季度，今年第三季錄16.3%，按季上升1.2個百分點，是創2013年第四季17.3%後的近10年新高。