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第三季一手貨尾升穿2萬伙 創近20年新高

近月樓市冷清，新盤成交大跌，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，第三季一手私人住宅新盤貨尾量續至20,483伙，創近20年新高，按季增加1,398個，數字是2003年第四季22,485個後的近20年高位，而貨尾比重亦連升兩個季度，今年第三季錄16.3%，按季上升1.2個百分點，是創2013年第四季17.3%後的近10年新高。

貨尾比重升至16.3% 近10年新高

楊明儀指，該行於第三季選取332個新盤統計，單位總數125,369個，登記售出104,674個，貨尾20,483個，其中新界區貨尾量明顯增多，按季增加605個，有9,086個，當中元朗增加532個，將軍澳增加482個，這兩區大型新盤銷情欠佳，留有較多貨尾待售所致；而九龍區貨尾按季增加500個，有8,826個，增幅集中於黃大仙及紅磡，分別增加428個及224個；另港島區貨尾按季增加293個，有2,571個，主要為香港仔增加382個。

她表示，在加息持續及樓價下跌打擊下，新盤銷情未如理想，拖累待售單位向上升穿2萬伙的危險水平，而本地經濟放緩，樓市下行調整未完，發展商新盤銷售壓力增加，展望第四季貨尾量將繼續增加，一手樓市積壓的情況逐步惡化，值得警惕。按發展商計，今年第三季恒地（0012）旗下新盤貨尾量按季增加497個，現有3,106個；信置（0083）增加480個，有2,054個；長實（1113）增加14個，有304個；反觀新地（0016）則按季減少376個，有3,191個。

 

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