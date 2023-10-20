據城規會文件顯示，上述地點位於葵涌華星街13至17號南華冷房工業大廈，地盤面積約1.91萬方呎，現劃為「工業」用地，申請人提出略為放寬地積比率，由現時的9.5倍增加20%至11.4倍，計劃發展一幢21層高的建築物（包括地下和2層地庫停車場），建築物高度不多於主水平基準以上120米，將作貨倉用途（冷凍倉庫），總樓面約21.81萬方呎。

申請人指，重建符合活化工廈政策，擬議發展將建築物從華星街後移，將華星街加闊至20.5米（包括兩邊行人路），對未來路面擴闊工程安排留有彈性。申請人亦在華星街方向的1樓外牆提供垂直綠化，並在多個層數提供綠化範圍，作美化用途。

資料顯示，金朝陽早在2021年已就項目提交改劃申請，2021年10月申請重建新式工廈，總樓面約21.8萬方呎，並在去年3月獲批。發展商去年5月再遞交改劃申請，計劃重建數據中心，樓面仍維持21.8萬方呎，並在同年8月獲批。