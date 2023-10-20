全城觀望特首李家超下周公布的新施政報告，會否就樓市辣招減辣或撤辣之際，具體反映9月25日至10月1日市況、即財政司長陳茂波放風樓市或有望減辣當周市況的中原城市領先指數CCL，最新報155.18點，按周跌1.17%；中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周CCL已蒸發今年全部升幅，2023年至今，樓價暫跌1.01%，指數比4月168.40點的今年高位，累跌7.85%。
事實上，CCL亦較去年12月的156.37點低位，再跌0.76%，為338周、即近6年半新低，倒退至2017年4月底水平。
反映大型屋苑樓價的CCL Mass報154.72點，按周跌1.36%；CCL(中小型單位)報153.60點，按周跌1.27%。
豪宅方面，CCL(大型單位)報162.98點，按周跌0.74%，連跌6周共3.17%。可留意是，CCL Mass、CCL(中小型單位)，較去年12月自己低位跌0.71%及0.49%，重返2017年4月初、4月中時水平。
至於CCL(大型單位)，則較今年初自己低位跌1.00%，重返2017年12月中時水平。
四大分區方面，九龍CCL Mass報147.99點，按周跌1.95%；新界東CCL_Mass報167.29點，按周跌1.09%；另新界西CCL Mass報142.69點，按周跌2.37%。
九龍、新界東、新界西樓價齊單周跌逾1%，分別較去年底至今年初自己低位，跌0.29%、0.33%及1.57%，重返2017年3月中、8月中及5月底時水平。不過，港島CCL Mass報157.97點，按周微升0.19%，連跌4周後回穩，惟指數仍為41周次低，重返今年1月初時水平。