事實上，CCL亦較去年12月的156.37點低位，再跌0.76%，為338周、即近6年半新低，倒退至2017年4月底水平。

反映大型屋苑樓價的CCL Mass報154.72點，按周跌1.36%；CCL(中小型單位)報153.60點，按周跌1.27%。

豪宅方面，CCL(大型單位)報162.98點，按周跌0.74%，連跌6周共3.17%。可留意是，CCL Mass、CCL(中小型單位)，較去年12月自己低位跌0.71%及0.49%，重返2017年4月初、4月中時水平。

至於CCL(大型單位)，則較今年初自己低位跌1.00%，重返2017年12月中時水平。

四大分區方面，九龍CCL Mass報147.99點，按周跌1.95%；新界東CCL_Mass報167.29點，按周跌1.09%；另新界西CCL Mass報142.69點，按周跌2.37%。

九龍、新界東、新界西樓價齊單周跌逾1%，分別較去年底至今年初自己低位，跌0.29%、0.33%及1.57%，重返2017年3月中、8月中及5月底時水平。不過，港島CCL Mass報157.97點，按周微升0.19%，連跌4周後回穩，惟指數仍為41周次低，重返今年1月初時水平。