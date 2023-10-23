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施政報告前三日長假12宗成交 周末錄10宗升1.5倍

新一份施政報告出台前的周末，十大屋苑交投有所回升。中原地產統計，十大屋苑周末錄10宗成交，較上周同期增加6宗或1.5倍，連同重陽節三日長假，錄得5個屋苑、合共12宗成交，其中沙田第一城及天水圍嘉湖山莊佔最多，分別各錄5宗及3宗成交。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，施政報告周三出爐，不少用家怕屆時議價空間下降，均加快入市決定，帶動剛需盤成交，至於中高價樓物業買家則待新政策出台後再作入市決定。

市場預期施政報告將減辣，其中嘉湖山莊二手業主議價空間，由較早前的1至10%收窄至1至3%，屋苑新錄6期美湖居1座低層F室成交，實用面積441方呎，兩房間隔，以439萬元沽出、實呎9955元。原業主2020年6月510萬元買入，帳面蝕讓71萬元或14%，若連使費料實蝕96萬元或19%。

另據美聯分行統計，周末連重陽節三日長假，十大屋苑共錄約12宗成交，若周末兩日計則錄10宗，較對上一個周末約6宗回升約66.7%。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，施政報告出爐在即，市場大多聲音預期政府會為樓市「撤辣」或「減辣」，將左右本港樓價後市走勢，故目前買賣雙方大多抱持觀望態度，僅當中部分放盤多時業主為盡快出貨減價而促成低價交投，樓市觀望氣氛濃厚，相信部分準買家待房策明朗化後，始會作出入市的決定，令本周末二手交投持續低位徘徊。

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