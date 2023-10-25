明報記者 周悅蜓

攝影 鄧家烜

是次介紹的現樓示範洋房，為粉錦公路333號C屋；物業樓高3層，屬4房4套間隔，實用面積6940方呎，另設4857方呎私人花園，料為新界北區近年最巨型屋苑式洋房。

設私家升降機顯氣派

地面全層設有客、飯廳兼附連花園，另有廚房及娛樂室，大門旁設置私家升降機，以及白色雲石旋轉樓梯。大廳劃分為主客廳、用餐區及偏廳，層與層之間的高度為4.5米，空間感十足。此外，大廳中間沒有主力牆及主力柱，搬開家俬後，空間可變為派對及宴會場地。全屋配選多件Ralph Lauren Home家具及燈飾，其中主廳擺放水晶吊燈，以及格紋灰色及紅色布梳化，突顯歐式風格。另外，廚房選用淡灰色櫥櫃，配備一系列名牌電器及廚具。

花園設燒烤用餐休憩區

大廳對出的私人花園面積4857方呎，空間寬敞，並設5個分區，包括燒烤區、用餐區、休憩區、草坪和園林，以及市場較罕見長逾15米的私家泳池。

沿大門旁的旋轉樓梯而上，為1樓套房樓層，設有3間套房、家庭廳，以及連接兩間套房的戶外平台。樓層最大套房的門口位置，設有偌大衣帽間，寢區牆身選用格調沉穩的橡木，配以淺色牆紙，並設397方呎戶外綠化平台，營造和諧舒適氛圍；浴室以金色為主調，配有Kohler雙洗手盤和大浴缸。

2樓為專屬主人套房樓層，分為寢區，以及男、女主人浴室和衣帽間。主人套房以白色、米色和啡色為主色調，貫徹全屋高雅設計風格，空間寬敞。男、女主人衣帽間均為步入式設計，其中女主人衣帽間配備衣櫃、梳妝枱、收納櫃，讓住戶任意打扮。此外，女主人浴室配置英國品牌Claybrook圓形大浴缸，足以容納至少兩人使用。

值得留意是，華第遠離粉嶺市區中心，住戶出入需駕駛車輛。

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