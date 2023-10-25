另外，向外來人才徵收的置業業印花稅將實施「先免後徵」，即優化去年為合資格外來人才退還在港置業印花稅的安排，由原本在購入物業時先徵收買家印花稅和新住宅印花稅，然後在相關人士居港住滿7年並成為香港永久居民後才退還，改為在購入物業時先暫免徵收相關稅項。假如相關人士其後未能成為香港永久性居民才繳付相關稅項。新安排適用於今天或以後簽署的「買賣協議」。

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