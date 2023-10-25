新一份《施政報告》今日公布。特首李家超宣布為樓市局部減辣，其中額外印花稅（SSD）適用年期由3年縮短至2年，業主持有物業2年後可出售物業，毋須再繳付樓價10%的額外印花稅。而買家印花稅(BSD)和新住宅印花稅(NRSD)稅率將減半至7.5%。
另外，向外來人才徵收的置業業印花稅將實施「先免後徵」，即優化去年為合資格外來人才退還在港置業印花稅的安排，由原本在購入物業時先徵收買家印花稅和新住宅印花稅，然後在相關人士居港住滿7年並成為香港永久居民後才退還，改為在購入物業時先暫免徵收相關稅項。假如相關人士其後未能成為香港永久性居民才繳付相關稅項。新安排適用於今天或以後簽署的「買賣協議」。
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