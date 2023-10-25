他又表示，在外圍經濟欠佳、中東局勢動盪的情況，息口將持續高企，香港股市表現欠佳等不利因素下，對明年樓市仍不樂觀。

曾煥平又指，即使政府全面「撤辣」，只能對香港樓市帶來為期數月的短期刺激作用；現時僅「減辣」，影響將更短暫，僅會帶動未來一個多月的住宅成交量上升10％至20％。該行原預期，樓價於第4季下跌3%至5%，現相信跌幅會收窄至2%至3%。

他認為，雖然政府調低買家印花稅（BSD）至7.5%及先免後徵，但內地人購買香港物業的熱潮已過，內地經濟也欠佳，近年推售的新盤，逾90%買家均屬本地人，政府調整買家印花稅的徵收幫助有限；另寬減港人購買第二個物業的從價印花稅(DSD)，惟現時經濟欠佳，有意購買第二個物業的人數寥寥可數，刺激作用不大。

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