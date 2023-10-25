粉嶺花都廣場亦錄施政報告後即日成交個案。美聯聯席區域經理葉容生表示，花都廣場3座高層A室，實用392方呎，兩房間隔，早前以460萬元放盤，今日獲睇樓多時的準新人，在「減辣」後以450萬元承接單位，實呎11,479元。