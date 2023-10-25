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施政報告後準新人450萬入市花都廣場 

粉嶺花都廣場亦錄施政報告後即日成交個案。美聯聯席區域經理葉容生表示，花都廣場3座高層A室，實用392方呎，兩房間隔，早前以460萬元放盤，今日獲睇樓多時的準新人，在「減辣」後以450萬元承接單位，實呎11,479元。

原業主2012年215萬元買入，持貨約11年，帳面獲利約235萬元或近1.1倍。

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